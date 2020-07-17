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Ворскла оценивает Кане в два миллиона евро

Андрей ОгородникНет комментариев
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Ибрахим Кане

Полтавская “Ворскла” рассчитывает неплохо заработать на трансфере одного из своих главных талантов Ибрагиме Кане.

По последним слухам интерес к малийскому полузащитнику проявлял СК “Днепр-1”, правда, чтобы подписать молодого таланта днепровскому клубу придется серьезно потратится, о чем сообщил Михаил Спиваковский:

«Правда, что Кане нравится тренерскому штабу «Днепра-1». Они оценили его в финале Кубка. Но вероятность того, что Кане окажется в «Днепре-1», мизерная. 

«Ворскла» заплатила за Кане 300-350 тысяч евро. По моей информации, Полтава формулирует цену на Кане порядка 2 млн евро. Им некуда торопиться, у игрока контракт до лета 2024 года»

Напомним, ранее “Ворскла” отклонила предложение по своему вратарю Ризныку в размере 500 тысяч евро.

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Тэги: ВорсклаИбрахим КанеСК Днепр-1
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