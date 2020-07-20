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Никита Каменюка завершил карьеру футболиста

Андрей ОгородникНет комментариев
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Никита Каменюка

Легенда луганской “Зари” Никита Каменюка принял решение завершить футбольную карьеру.

О своем решении 35-летний защитник сообщил в интервью программе Профутбол. В нынешнем сезоне на его счету девять матчей и три результативные передачи.

Отметим, Никита Каменюка играл за “Зарю” с небольшими паузами начиная с 2004 года. Один сезон защитник провел в “Мариуполе”, также выступал на правах аренды за “Верес”. В составе сборной Украины он провел один матч.

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Ранее карьеру завершил ветеран “Александрии” Андрей Запорожан.

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Тэги: Андрей ЗапорожанЗаряНикита Каменюка
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