Никита Каменюка завершил карьеру футболиста

Легенда луганской “Зари” Никита Каменюка принял решение завершить футбольную карьеру.

О своем решении 35-летний защитник сообщил в интервью программе Профутбол. В нынешнем сезоне на его счету девять матчей и три результативные передачи.

Отметим, Никита Каменюка играл за “Зарю” с небольшими паузами начиная с 2004 года. Один сезон защитник провел в “Мариуполе”, также выступал на правах аренды за “Верес”. В составе сборной Украины он провел один матч.

Ранее карьеру завершил ветеран “Александрии” Андрей Запорожан.