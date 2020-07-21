Легенда “Динамо”: Возможно, новый тренерский штаб сделает качественный скачок

Бывший центрбек “Динамо” Александр Головко высказался об отставке Алексей Михайличенко с поста главного тренера киевлян. Сообщает сайт EURO.com.ua

“Решение всегда остается за президентом клуба. Можно говорить о терпении, о стратегии.

Возможно появилась такая стратегия, которая позволяет говорить, что новый тренерский штаб сделает какой-то качественный скачок. Прыжок, насколько я понимаю, это борьба за первое место”, – сказал Головко в эфире канала “Футбол 1”.

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Добавим, ранее в прессе писали, что новым коучем “бело-синих” может стать Виктор Скрипник.