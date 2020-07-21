Жонатан Лима покинул ФК Львов

Сразу пять игроков в течении дня покинуло состав ФК “Львов”.

Помимо Приймака, Люльки, Браткова и Гончаря об уходе которых сообщалось ранее, разошлись пути с клубом и бразильского полузащитника Жонатана Лимы, который попрощался с болельщиками клуба в Инстаграм:

«Заканчивается мой цикл в «Львове». Моя вечная благодарность клубу, который открыл мне двери для выступлений в Европе, в премьер-лиге. Благодарен за преданность в работе клубу, который станет одним из больших в Украине.

Это были два года эволюции. Желаю всего наилучшего тем, кто остается, обнимаю всех, кто принял меня тут, в этой прекрасной стране».

Отметим, в нынешнем сезоне Жонатан Лима провел в составе ФК “Львов” всего лишь шесть матчей.