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Жонатан Лима покинул ФК Львов

Андрей ОгородникНет комментариев
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Жонатан

Сразу пять игроков в течении дня покинуло состав ФК “Львов”.

Помимо Приймака, Люльки, Браткова и Гончаря об уходе которых сообщалось ранее, разошлись пути с клубом и бразильского полузащитника Жонатана Лимы, который попрощался с болельщиками клуба в Инстаграм:

«Заканчивается мой цикл в «Львове». Моя вечная благодарность клубу, который открыл мне двери для выступлений в Европе, в премьер-лиге. Благодарен за преданность в работе клубу, который станет одним из больших в Украине.

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Это были два года эволюции. Желаю всего наилучшего тем, кто остается, обнимаю всех, кто принял меня тут, в этой прекрасной стране».

Отметим, в нынешнем сезоне Жонатан Лима провел в составе ФК “Львов” всего лишь шесть матчей.

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Тэги: ЖонатанСергей ПриймакФК Львов
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