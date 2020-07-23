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Футбол

Осечка Интера позволила Аталанте подняться на второе место

Андрей ОгородникНет комментариев
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Руслан Малиновский

Итальянская “Аталанта” в составе которой выступает полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский близка к историческому второму месту в Серии А.

Клуб из Бергамо в 35 туре чемпионата Италии одержал сложную победу над “Болоньей”, поднявшись на второе место. Главный конкурент “Интер”, в случае победы над “Фиорентиной”мог сместить команду на третье место, но обыграть клуб с Флоренции “нерадзурри” не удалось.

За три тура до финиша “Аталанта” идет на втором месте, опережая “Интер” на одно очка. Ранее рекордом клуба была бронза прошлого сезона. Напомним, что клуб с Бергамо продолжает выступать в Лиге Чемпионов, где в 1/4 финала сыграет с “ПСЖ”.

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Тэги: АталантаРуслан МалиновскийСерия А
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