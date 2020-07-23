Шахов помог Лечче одержать важную победу

Полузащитник сборной Украины Евгений Шахов вместе со своим клубом “Лечче” продолжает активно бороться за сохранения места в Серии А.

Украинский полузащитник традиционно вышел на замену во втором тайме и отыграл 45 минут матча. Результативными действиями воспитанник “Днепра” не отличился, но помог команде удержать победный результат 3:1.

Благодаря победе над “Брешией” “Лечче” все ещё сохраняет шансы на сохранение прописки в элите, правда, сделать это будет очень трудно. За три тура отставание от “Дженоа” составляет четыре очка.