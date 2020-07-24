Луческу хранит обиду на Шахтер?

Легендарный тренер донецкого “Шахтера” Мирча Луческу, который вчера возглавил киевское “Динамо”, помимо возвращения в Украину преследует личностные цели.

По информации football.ua, румынский специалист затаил обиду на свою бывшую команду за отказ руководства клуба двухлетней давности. После ухода Паулу Фонсеки Мирча Луческу желал вернуться в клуб и предлагал “горнякам” свои услуги, но получил отказ. В итоге команду возглавил Луиш Каштру, который и станет основным конкурентом Луческу в следующем сезоне в борьбе за золото.

Напомним, Мирча Луческу тренировал “Шахтер” в течении двенадцати лет и является самым успешным тренером в истории клуба.