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Футбол

Луческу хранит обиду на Шахтер?

Андрей ОгородникНет комментариев
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Мирча Луческу

Легендарный тренер донецкого “Шахтера” Мирча Луческу, который вчера возглавил киевское “Динамо”, помимо возвращения в Украину преследует личностные цели.

По информации football.ua, румынский специалист затаил обиду на свою бывшую команду за отказ руководства клуба двухлетней давности. После ухода Паулу Фонсеки Мирча Луческу желал вернуться в клуб и предлагал “горнякам” свои услуги, но получил отказ. В итоге команду возглавил Луиш Каштру, который и станет основным конкурентом Луческу в следующем сезоне в борьбе за золото.

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Напомним, Мирча Луческу тренировал “Шахтер” в течении двенадцати лет и является самым успешным тренером в истории клуба.

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Тэги: ДинамоМирча ЛуческуШахтер
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