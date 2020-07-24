Зенит завершает переход защитника Ливерпуля

Питерский “Зенит”, который по итогам сезона в очередной раз стал чемпионом России, в ближайшее время усилит линию защиты своего клуба футболистом сборной Хорватии и английского “Ливерпуля” Деяном Ловреном.

По информации авторитетного издания The Times, переговоры по переходу хорвата находятся на финальном этапе. “Зенит” заплатит за игрока “Ливерпулю” почти 11 миллионов фунтов стерлингов. 31-летний защитник подпишет с российским клубом контракт по схеме 2+1.

Отметим, что для “Ливерпуля” уход Ловрена вряд ли станет большой потерей, в нынешнем сезоне игрок провел всего лишь десять матчей в чемпионате Англии.