Алексей Миранчук один из приоритетов Милана

Итальянский “Милан”, который в следующем сезоне возвращается в еврокубки, в ближайшее время попытается приобрести лидера московского “Локомотива” Алексея Миранчука.

По информации итальянских СМИ, в трансфере игрока лично заинтересован главный тренер команды Стефано Пиоли, который на днях подписал новый контракт с клубом на два года. Интересно, что по неофициальным данным, переход Миранчука может стоить “Милану” всего лишь восемь миллионов евро, что отвечает клаусуле игрока.

Напомним, в нынешнем сезоне на счету Миранчука 27 матчей в чемпионате России, двенадцать забитых голов и пять результативных передач.