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Алексей Миранчук один из приоритетов Милана

Андрей ОгородникНет комментариев
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Алексей Миранчук

Итальянский “Милан”, который в следующем сезоне возвращается в еврокубки, в ближайшее время попытается приобрести лидера московского “Локомотива” Алексея Миранчука.

По информации итальянских СМИ, в трансфере игрока лично заинтересован главный тренер команды Стефано Пиоли, который на днях подписал новый контракт с клубом на два года. Интересно, что по неофициальным данным, переход Миранчука может стоить “Милану” всего лишь восемь миллионов евро, что отвечает клаусуле игрока.

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Напомним, в нынешнем сезоне на счету Миранчука 27 матчей в чемпионате России, двенадцать забитых голов и пять результативных передач.

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Тэги: Алексей МиранчукЛокомотивМилан
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