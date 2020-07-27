Известный украинский шоумен разгромил Луческу

Украинский телеведущий и футбольный болельщик Сергей Притула раскритиковал назначение Мирчи Луческу на тренерский мостик “Динамо”. Сообщает сайт EURO.com.ua

В эфире собственного ютуб-канала шоумен отметил, что приход румынского специалиста в киевский клуб – это оскорбление всех фанатов киевлян. По мнению Притулы, Луческу человек с четкой пророссийской позицией, которая всегда критиковала украинских футболистов и чемпионат.

“В свое время он уехал с “Шахтером” из Донецка, потому что его оккупировали русские. И что он сделал? Уехал работать в Россию.

Ему на**и на нас с вами, тысячи смертей, миллионы переселенцев, он плевать хотел на нашу боль и страдания, историю, ведь для него это все – Советский Союз. Теперь мистер “Какая разница” приехал в столицу Украины тренировать “Динамо”, – возмущается Наталья.

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