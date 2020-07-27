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Футбол

Ворскла рассчитывает вернуть Луизао в свой состав

Андрей ОгородникНет комментариев
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Луизао

Полтавская “Ворскла” продолжает активную работу по усилению состава.

Продлил контракт с целым рядом важных игроков стартового состава, финалисты крайнего розыгрыша Кубка Украины не теряют надежд вернуть в команду полузащитника “Порту” Луизао, который вернулся в Португалию по истечению арендного соглашения.

«Мы подписали всех, кого хотели. Хотели продлить контракт с Луизао, который попрощался с клубом. Но мы работаем над этим, ведем переговорный процесс. На этого футболиста есть спрос, поэтому пока только переговоры – сообщил вице-президент “Ворсклы” Олег Лисак.

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Тэги: ВорсклаЛуизаоПорту
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