Официально: Егор Назарина перешел в Зарю

Луганская “Заря” продолжает радовать своих болельщиков работой на трансферном рынке.

Очередным новичком луганчан стал воспитанник днепровского “Днепра” Егор Назарина, который здорово проявил себя выступая в составе львовских “Карпат” , в прошлом сезоне.

Как сообщает официальный сайт “Зари”, контракт с Назариной подписан сроком на три года. Условия перехода не сообщаются, правда, стоить отметить, что его контракт с “Антверпеном” истекал лишь через год.

Ранее “Заря” объявила о подписании защитника Леовижилдо, который призван заменить в составе Богдана Михайличенко.