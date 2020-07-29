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Футбол

Официально: Егор Назарина перешел в Зарю

Андрей ОгородникНет комментариев
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Егор Назарина

Луганская “Заря” продолжает радовать своих болельщиков работой на трансферном рынке.

Очередным новичком луганчан стал воспитанник днепровского “Днепра” Егор Назарина, который здорово проявил себя выступая в составе львовских “Карпат” , в прошлом сезоне.

Как сообщает официальный сайт “Зари”, контракт с Назариной подписан сроком на три года. Условия перехода не сообщаются, правда, стоить отметить, что его контракт с “Антверпеном” истекал лишь через год.

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Ранее “Заря” объявила о подписании защитника Леовижилдо, который призван заменить в составе Богдана Михайличенко.

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Тэги: главноеЕгор НазаринаЗаряКарпаты
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