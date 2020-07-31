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Футбол

Луческу: Спиридон предшествовал идти в “Динамо” до меня

Евгений НикитюкНет комментариев
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Новый тренер “Динамо” Мирча Луческу сказал, почему в его штаб не вошел экс-ассистент Александр Спиридон. Сообщает сайт EURO.com.ua

“Было очень сложно, ведь мы вместе проработали много лет. Сначала он сказал, что приедет, но потом отказался.

Скорее всего, это связано с проблемами в семье. Я просил его вернуться в большой футбол, но так получилось, что семья была на первом месте. Других деталей я не знаю”, – объясняет Луческу.

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Источник: sportanalytic.com
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