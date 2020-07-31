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Футбол

Наставник “Зари” импонирует скандалисту “Динамо”

Евгений НикитюкНет комментариев
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Главный тренер “Зари” Виктор Скрипник высказался о люксембургського нападающего “Динамо” Жерсона Родригеса. Сообщает сайт EURO.com.ua

“Это хороший игрок, к нему нужно иметь подход. Я не бросаю камень в огород “Динамо” и их тренеров. За какие-то качества его все же купили. Эти качества я в нем разглядел.

Он довольно хороший и качественный футболист. То, что у него творится в бытовой сфере, это нужно было или раньше узнавать, или … Его же купили, он же умеет, он же делает, значит к нему нужен хороший подход”, – сказал Скрипник в интервью шоу “ТаТоТаке”.

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Напомним, вторую часть прошлого сезона Родригес провел в аренде в “Анкарагюджу”, однако из-за драки с одноклубником досрочно покинул турецкий клуб.

Источник: sportanalytic.com
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