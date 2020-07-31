Наставник “Зари” импонирует скандалисту “Динамо”

Главный тренер “Зари” Виктор Скрипник высказался о люксембургського нападающего “Динамо” Жерсона Родригеса. Сообщает сайт EURO.com.ua

“Это хороший игрок, к нему нужно иметь подход. Я не бросаю камень в огород “Динамо” и их тренеров. За какие-то качества его все же купили. Эти качества я в нем разглядел.

Он довольно хороший и качественный футболист. То, что у него творится в бытовой сфере, это нужно было или раньше узнавать, или … Его же купили, он же умеет, он же делает, значит к нему нужен хороший подход”, – сказал Скрипник в интервью шоу “ТаТоТаке”.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Назарина: Переход в “Зарю” – большой шаг вперед.

Напомним, вторую часть прошлого сезона Родригес провел в аренде в “Анкарагюджу”, однако из-за драки с одноклубником досрочно покинул турецкий клуб.