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Евгений Смирный остается в Колосе

Андрей ОгородникНет комментариев
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Евгений Смирный

Один из лидеров коваливского “Колоса” в прошлом сезоне Евгений Смирный останется в команде из Коваливки, ещё как минимум на один год.

По информации издания “Динамомани” стороны близки к тому, чтобы продлить арендное соглашение ещё на один сезон. Правами на игрока, напомним, владеет киевское “Динамо”, чьим воспитанником и является полузащитник.

Напомним, в своем дебютном сезоне за “Колос” Евгений Смирный отыграл 25 матчей и отличился пятью точными ударами. Клуб с Коваливки следующий сезон начнет в квалификации Лиги Европы.

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Тэги: ДинамоЕвгений СмирныйКолос
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