В Мариуполе началась большая чистка

ФК “Мариуполь” в новом сезоне скорей всего предстанет абсолютно новой командой.

Как уже сообщалось ранее, главный тренер команды Александр бабич после трех лет работы в клубе покинул свою должность. Следом за ним команду начали покидать игроки, который составляли основной костяк команды.

Как сообщает «Футбол NEWS», в ближайшее время покинул клуб Игорь Тищенко, Павел Полегенько и Вячеслав Танковский, контракты которых подошли концу. Покинут клуб и ряд арендованных исполнителей в лице Дмитрия Топалова, Алексея Кащука, Максима Чеха, Виктора Корниенко и Игоря Кирюханцева.