Суббота, 1 августа, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяФутболВ Мариуполе началась большая чистка
Футбол

В Мариуполе началась большая чистка

Андрей ОгородникНет комментариев
Добавлено
Вячеслав Танковский

ФК “Мариуполь” в новом сезоне скорей всего предстанет абсолютно новой командой.

Как уже сообщалось ранее, главный тренер команды Александр бабич после трех лет работы в клубе покинул свою должность. Следом за ним команду начали покидать игроки, который составляли основной костяк команды.

Как сообщает «Футбол NEWS», в ближайшее время покинул клуб Игорь Тищенко, Павел Полегенько и Вячеслав Танковский, контракты которых подошли концу.  Покинут клуб и ряд арендованных исполнителей в лице Дмитрия Топалова, Алексея Кащука, Максима Чеха, Виктора Корниенко и Игоря Кирюханцева.

загрузка...
Тэги: Александр БабичВячеслав ТанковскийМариуполь
Написать комментарий

Добавить комментарий

1 + двенадцать =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Футбол
Официально. “Карпаты” попрощались сразу с тремя игроками
“Барселона” зовет к себе экс-лидера “Шахтера”

Наставник “Зари” импонирует скандалисту “Динамо”

Суркис: Надеюсь на мудрость болельщиков “Динамо”

“Шахтер” не отпустил Додо в “Баварию”

Закрыть