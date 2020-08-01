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Заря интересуется Чоботенко

Андрей ОгородникНет комментариев
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Сергей Чоботенко

Защитник ФК “Мариуполь” Сергей Чоботенко, который на днях покинул расположение азовского клуба, может стать футболистом луганской “Зари”.

По информации ведущих программы “Футбольный формат”, интерес к молодому защитнику проявляет луганская “Заря”. Не исключено, что этот интерес связан с возможным назначением на должность главного тренера команды Александра Бабича, под руководством которого Чоботенко работал в “Мариуполе”.

Среди других клубов, которые претендуют на защитника называется также коваливский “Колос”.

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Тэги: ЗаряМариупольСергей Чоботенко
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