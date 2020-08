“Динамо” ведет четырех футболистов из Бразилии

Киевское “Динамо” обратило внимание сразу на четырех бразильских футболистов. Сообщает сайт EURO.com.ua

Об этом информирует журналист Густаво Оливейра.

По его данным, в сферу интересов динамовцев попали полузащитники Жан Пьер (“Гремио”), Габриэль Менино (“Палмейрас”), Маркіньйос (“Атлетико Минейро”) и форвард Елінью (“Сан-Паулу”).

Впрочем, никаких официальных предложений по кому-то из вышеназванных игроков от киевлян пока не было.

Os 4 jogadores que o Dinamo Kiev quer do Brasil

Jean Pyerre do Grêmio

Gabriel Menino do Palmeiras

Helinho São Paulo

Marquinhos Atlético-MG

— Gustavo H. Oliveira ⓟ (@GustavoSEP1914) August 1, 2020

