Раскрыто зарплату Луческу в “Динамо”

В прессе появились подробности контракта румынского специалиста Мирчи Луческу в “Динамо”. Сообщает сайт EURO.com.ua

По данным издание Ziare, заработная плата “Мистера” составит 150 тыс. евро в месяц (1,8 млн. евро в год).

Кроме этого в соглашении предусмотрен бонус в виде 1 млн. евро, если “Динамо” завоюет чемпионский титул + 50 тыс. евро за выигранный Суперкубок.

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Напомним, ранее сообщалось, что Луческу подписал с киевлянами двухлетний контракт.