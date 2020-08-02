Завтра Скрипника объявят главным тренером СК Днепр-1

Один из лучших тренеров чемпионата Украины Виктор Скрипник в ближайшее время сменит клубную прописку.

По информации Meta-ratings.com.ua, переговоры руководства СК “Днепр-1” с тренером уже завершились. Завтра состоится представление тренера в качестве нового наставника клуба.

Напомним, под руководством Виктора Скрипника луганская “Заря” финишировала на третьем месте в чемпионате Украины по футболу. По неофициальной информации, луганский клуб получит компенсацию в размере 500 тысяч евро за досрочное расторжение контракта с тренером.