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Футбол

Завтра Скрипника объявят главным тренером СК Днепр-1

Андрей ОгородникНет комментариев
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Виктор Скрипник

Один из лучших тренеров чемпионата Украины Виктор Скрипник в ближайшее время сменит клубную прописку.

По информации Meta-ratings.com.ua, переговоры руководства СК “Днепр-1” с тренером уже завершились. Завтра состоится представление тренера в качестве нового наставника клуба.

Напомним, под руководством Виктора Скрипника луганская “Заря” финишировала на третьем месте в чемпионате Украины по футболу. По неофициальной информации, луганский клуб получит компенсацию в размере 500 тысяч евро за досрочное расторжение контракта с тренером.

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Тэги: Виктор СкрипникЗаряСК Днепр-1
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