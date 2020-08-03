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Футбол

МЮ начинает переговоры по Санчо

Андрей ОгородникНет комментариев
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Джейдон Санчо

Одна из главных звезд чемпионата Германии по футболу Джейдон Санчо в скором времени может вернуться на родину.

По информации британских СМИ, руководство “Манчестер Юнайтед” намерено начать переговоры по переходу полузащитника дортмундской “Боруссии”. Речь идет о предложении в размере 120 миллионов фунтов, что должно убедить боссов “желто-черных” отпустить игрока.

Напомним, в завершившемся сезоне на счету 20-летнего полузащитника 32 матча в чемпионате Германии, семнадцать голов и шестнадцать результативных передач. Ранее игрок заявлял о желании перебраться в АПЛ.

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Тэги: Боруссия ДортмундДжейдон СанчоМЮ
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