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Почеттино может стать заменой Конте?

Андрей ОгородникНет комментариев
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Маурисио Почеттино

После критических высказываний Антонио Конте в адрес боссов клуба, руководители миланского “Интера” всерьез задумались над сменой главного тренера.

По информации FC Inter News, если отставка состоится, на вакантную должность будут претендовать два специалисты Масимилиано Аллегри и Маурисио Почеттино, причем, фаворитом будет являться бывший главный тренер лондонского “Тоттенхэма”, который сейчас безработный.

Сообщается, что в пользу аргентинского специалиста говорит и факт поддержки со стороны Хавьера Дзанетти и спортивного директора Пьеро Аузилио. “Интер”, напомним, по итогам сезона финишировал на втором месте в Серии А.

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Тэги: Антонио КонтеИнтерМаурисио Почеттино
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