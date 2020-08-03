Почеттино может стать заменой Конте?

После критических высказываний Антонио Конте в адрес боссов клуба, руководители миланского “Интера” всерьез задумались над сменой главного тренера.

По информации FC Inter News, если отставка состоится, на вакантную должность будут претендовать два специалисты Масимилиано Аллегри и Маурисио Почеттино, причем, фаворитом будет являться бывший главный тренер лондонского “Тоттенхэма”, который сейчас безработный.

Сообщается, что в пользу аргентинского специалиста говорит и факт поддержки со стороны Хавьера Дзанетти и спортивного директора Пьеро Аузилио. “Интер”, напомним, по итогам сезона финишировал на втором месте в Серии А.