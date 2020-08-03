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Футбол

Виталий Балашов стал игроком российского Тамбова

Андрей ОгородникНет комментариев
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Виталий Балашов

Ещё один украинский футболист несмотря на конфликт между Украиной и Россией, вариантом трудоустройства выбрал соседний чемпионат.

Воспитанник одесского “Черноморца” Виталий Балашов, который последние три сезона защищал цвета донецкого “Олимпика” продолжит свою карьеру в составе “Тамбова”, о чем сообщает официальная страница клуба в Вконтакте.

Отметим, за время проведенное в “Олимпике” Виталий Балашов забил пять голов и сделал три результативные передачи. К слову, новым клуб игрока следующий сезон проведет в РПЛ, сумев спастись от вылета в конце сезона.

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Тэги: Виталий БалашовОлимпикТамбов
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