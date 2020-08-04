Вторник, 4 августа, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяФутболМихаил Мудрик может перейти в Десну
Футбол

Михаил Мудрик может перейти в Десну

Андрей ОгородникНет комментариев
Добавлено
Михаил Мудрык

Один из самых перспективных игроков донецкого “Шахтера” Михаил Мудрик может следующий сезон провести в составе черниговской “Десны”.

По информации известного журналиста Игоря Цыганыка молодой вингер “Шахтера” может пополнить состав “Десны” на правах аренды. В клубе игрок может стать заменой Оресту Кузыку, который покинул клуб по истечению срока арендного соглашения.

Напомним, что сейчас на правах аренды в составе “Десны” выступает воспитанник “Шахтера” Ефим Конопля, также клуб рассчитывает усилить ещё одним игроком “горняков” Богданом Бутко.

загрузка...
Тэги: ДеснаМихаил МудрыкШахтер
Написать комментарий

Добавить комментарий

девятнадцать − 8 =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Футбол
Виталий Миколенко
Миколенко в сфере интересов Эвертона

Гриффин Сабатини
Полузащитник СК Днепр-1 продолжит карьеру в Шотландии

Маркос Антонио
Диамант Шахтера поставил подпись под новым контрактом

Нуно Мендеш
Реал нацелился на вундеркинда Спортинга

Экс-игрок сборной Украины променяет “Шахтер” на “Десну”

Закрыть