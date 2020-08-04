Михаил Мудрик может перейти в Десну

Один из самых перспективных игроков донецкого “Шахтера” Михаил Мудрик может следующий сезон провести в составе черниговской “Десны”.

По информации известного журналиста Игоря Цыганыка молодой вингер “Шахтера” может пополнить состав “Десны” на правах аренды. В клубе игрок может стать заменой Оресту Кузыку, который покинул клуб по истечению срока арендного соглашения.

Напомним, что сейчас на правах аренды в составе “Десны” выступает воспитанник “Шахтера” Ефим Конопля, также клуб рассчитывает усилить ещё одним игроком “горняков” Богданом Бутко.