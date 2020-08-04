Орест Кузик может продолжить карьеру в чемпионате Кипра

Воспитанник киевского “Динамо” Орест Кузик может стать игроком одного из клуба Высшей лиги чемпионата Кипра.

После окончания аренды в “Десне” 25-летний футболист был вынужден вернуться в расположение греческой “Янины”, где на него не рассчитывают. По информации Sport Arena, с большой долей вероятности игрок вновь уйдет в аренду. Среди потенциальных работодателей называют клубы чемпионата Кипра.

В прошлом сезоне в составе черниговского клуба Орест Кузык провел 21 матч, забил один гол и сделал пять результативных передач.