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Футбол

Орест Кузик может продолжить карьеру в чемпионате Кипра

Андрей ОгородникНет комментариев
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Орест Кузык

Воспитанник киевского “Динамо” Орест Кузик может стать игроком одного из клуба Высшей лиги чемпионата Кипра.

После окончания аренды в “Десне” 25-летний футболист был вынужден вернуться в расположение греческой “Янины”, где на него не рассчитывают. По информации Sport Arena, с большой долей вероятности игрок вновь уйдет в аренду. Среди потенциальных работодателей называют клубы чемпионата Кипра.

В прошлом сезоне в составе черниговского клуба Орест Кузык провел 21 матч, забил один гол и сделал пять результативных передач.

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Тэги: ДеснаОрест КузыкЯнина
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