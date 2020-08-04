Верес может усилится Семениной

Ровенский “Верес”, который сохраняет шансы на повышение в классе, может пополнить свой состав опытным полузащитником Игорем Семениной, о чем сообщает Sport Arena.

По информации издания, 31-летний полузащитник сейчас находится на просмотре в клубе. После ухода из “Кристала” Игорь Семенина находится в статусе свободного агента.

Отметим, состав клуба с Херсона игрок пополнил зимой, но из-за карантина, так и не не сыграл за команду ни одного матча. Осенью полузащитник играл в составе “Николаева”, в составе которого провел 14 матчей и забил два гола.