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Верес может усилится Семениной

Андрей ОгородникНет комментариев
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Игорь Семенина

Ровенский “Верес”, который сохраняет шансы на повышение в классе, может пополнить свой состав опытным полузащитником Игорем Семениной, о чем сообщает Sport Arena.

По информации издания, 31-летний полузащитник сейчас находится на просмотре в клубе. После ухода из “Кристала” Игорь Семенина находится в статусе свободного агента.

Отметим, состав клуба с Херсона игрок пополнил зимой, но из-за карантина, так и не не сыграл за команду ни одного матча. Осенью полузащитник играл в составе “Николаева”, в составе которого провел 14 матчей и забил два гола.

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Тэги: ВересИгорь СеменинаКристалл
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