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“Динамо” избавится от двух хавбеков

Евгений НикитюкНет комментариев
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Полузащитники “Динамо” Денис Гармаш и Мохамед Кадірі уже вскоре могут покинуть киевский клуб. Сообщает сайт EURO.com.ua

Об этом в редакционной статье пишет главный редактор журнала “Футбол” Артем Франков.

Есть основания считать, что не будет в команде Кадіріі Гармаша, но – все карты в руках у нового наставника. Будем посмотреть”, – написал Франков.

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Как известно, Гармаш вторую часть прошлого сезона провел в аренде в турецком “Різеспорі и по условиям соглашения должен вернуться в “Динамо”.

Источник: sportanalytic.com
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