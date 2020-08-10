Александр Косевич покинет Авангард

Будущее одного из самых крепких середняков Первой лиги краматорского “Авангарда” находится под большим вопросом.

По информации UA-Футбол, главный тренер команды Александр Косевич в шаге от ухода из команды. Причины отставки не разглашаются, по неофициальным данным возможное увольнение связано с конфликтом тренера и руководства клуба.

Стоить отметить, что возможная отставка Косевича далеко не самое худшее, что может случится с клубом. Существует риск, что клуб досрочно завершит сезон и возможно даже исчезнет.