Дмитрий Козьбан может покинуть Агробизнес

Волочиский “Агробизнес”, который претендует на повышение в классе, может в скором времени попрощаться со своим нападающим Дмитрием Козьбаном.

Как сообщает SportArena, руководство клуба не заинтересовано в продлении соглашения с игроком, в результате чего он может покинуть “Агробизнес” на правах свободного агента.

Напомним, Дмитрий Козьбан выступал ранее в составе “Кремня”, “Волыни”, “Вереса” и ряд других клубов. Во второй половине сезона в составе “Агробизнеса” игрок забил один гол в семи матчах.