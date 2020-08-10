Понедельник, 10 августа, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяФутболДмитрий Козьбан может покинуть Агробизнес
Футбол

Дмитрий Козьбан может покинуть Агробизнес

Андрей ОгородникНет комментариев
Добавлено
Дмитрий Козьбан

Волочиский “Агробизнес”, который претендует на повышение в классе, может в скором времени попрощаться со своим нападающим Дмитрием Козьбаном.

Как сообщает SportArena, руководство клуба не заинтересовано в продлении соглашения с игроком, в результате чего он может покинуть “Агробизнес” на правах свободного агента.

Напомним, Дмитрий Козьбан выступал ранее в составе “Кремня”, “Волыни”, “Вереса” и ряд других клубов. Во второй половине сезона в составе “Агробизнеса” игрок забил один гол в семи матчах.

загрузка...
Тэги: АгробизнесДмитрий КозьбанПервая лига
Написать комментарий

Добавить комментарий

восемь − 3 =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Футбол
Джоель Абу Ханна
Заря может продать Абу-Ханну

Рух
Рух может досрочно выйти в УПЛ

Сергей Яворский
Официально: Серей Яворский – защитник Ворсклы

Александр Косевич
Александр Косевич покинет Авангард

Владимир Костевич
Официально: Владимир Костевич перейдет в Динамо

Закрыть