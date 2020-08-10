Фаворов назвал причины ухода из Десны

Одной из главных трансферных сенсаций текущего летнего трансферного окна стал переход лидера обороны черниговской “Десны” Дениса Фаворова в состав луганской “Зари”.

Несмотря на то, что Фаворов старший по праву является одним из лучших футболистов прошлого сезона, он перешел в “Зарю” бесплатно, что удивило многих болельщиков.

«Десна» отказалась продлевать со мной контракт, поэтому я перешел в другой клуб. Еще за полгода до окончания контракта в «Десне» я сам выходил на руководство клуба, чтобы обсудить его продление, поговорить. В итоге мне потом сделали такое предложение, чтобы я сам отказался. Поэтому «Десну» я покинул не по своей воле. Ребята, команда и тренер знали эту ситуацию.