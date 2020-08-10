Официально: Владимир Костевич перейдет в Динамо

Известный украинский защитник Владимир Костевич, который последние годы провел в чемпионате Польши, являясь основным защитником гранда местного футбола “Леха”, возвращается в чемпионат Украины.

Как сообщает официальный сайт киевского “Динамо”, 27-летний защитник, который выступает на позиции левого защитника, поставил подпись под предварительным контрактом с их клубом. Действие контракта начнется с 1 января, когда закончится действующее соглашение Костевича с “Лехом”.

Отметим, за четыре сезона в чемпионате Польши защитник отыграл 100 матчей, ранее Владимир Костевич являлся одним из лидеров львовских “Карпат”.