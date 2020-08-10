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Футбол

Заря может продать Абу-Ханну

Андрей ОгородникНет комментариев
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Джоель Абу Ханна

Луганская “Заря” в течении одного трансферного окна может потерять абсолютно всю линию обороны команды.

После трансферов Чеберка и Михайличенко, а также возвращения Александра Тимчика в “Динамо”, клуб может недосчитаться также и центрального защитника Йоэля Абу-Ханну.

Как сообщает Nuevo Periodico, большой интерес к немецкому защитнику проявляет «КСУ Крайова», руководство которой, якобы, уже направило по игроку официальный запрос в размере 500 тысяч евро. К слову, контракт защитника истекает через год.

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Тэги: Джоель Абу ХаннаЗаряКСУ Крайова
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