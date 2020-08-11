Вторник, 11 августа, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяФутболЕвгений Красников покинул Динамо
Футбол

Евгений Красников покинул Динамо

Андрей ОгородникНет комментариев
Добавлено
Евгений Красников

Известный украинский функционер Евгений Красников, который последнее время занимал должность вице-президента “Динамо”, покинул столичный клуб.

По информации журналиста Игоря Цыганыка, бывший спортивный директор “Металлиста” намерен сосредоточиться на новом харьковском клубе ФК “Металл”, который, многие называют правоприемником многократного призера чемпионата Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что ФК “Металл” прошел аттестацию для участия во Второй лиге следующего сезона. Сейчас клуб занимается созданием академии. Известно, что на 90% руководителями клуба будут бывшие руководители “Металлиста”.

загрузка...
Тэги: ДинамоЕвгений КрасниковМеталл
Написать комментарий

Добавить комментарий

четырнадцать − восемь =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Футбол
Максим Гречкин
Заря арендовала полузащитника Бейтара

Константинос Цимикас
Официально: Константинос Цимикас – игрок Ливерпуля

Никита Татарков
Официально: Никита Татарков – игрок Ворсклы

“Динамо” немедленно оформит трансфер Костевича за форс-мажор

Владислав Супряга
Супряга может получить вызов в сборную Украины

Закрыть