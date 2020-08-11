Евгений Красников покинул Динамо

Известный украинский функционер Евгений Красников, который последнее время занимал должность вице-президента “Динамо”, покинул столичный клуб.

По информации журналиста Игоря Цыганыка, бывший спортивный директор “Металлиста” намерен сосредоточиться на новом харьковском клубе ФК “Металл”, который, многие называют правоприемником многократного призера чемпионата Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что ФК “Металл” прошел аттестацию для участия во Второй лиге следующего сезона. Сейчас клуб занимается созданием академии. Известно, что на 90% руководителями клуба будут бывшие руководители “Металлиста”.