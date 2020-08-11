Шахтер расторг контракт с Веллингтон Немом

Известный бразильский полузащитник Веллингтон Нем так и не сумев проявить себя покидает донецкий “Шахтер”.

Как сообщает Globo Esporte, 28-летний футболист досрочно расторг контракт с чемпионами Украины. Несмотря на то, что соглашение игрока с “горняками” истекает лишь через год он получил статус свободного агента.

Отметим, Веллингтон Нем являлся одним из старожилов клуба. В Украине бразилец провел последние восемь лет с небольшими паузами обусловленными арендами. Лучшим сезоном для игрока стал позапрошлый сезон, в котором он отыграл 15 матчей и забил три гола.