Супряга может получить вызов в сборную Украины

Талант киевского “Динамо” и один из главных талантов украинского футбола Владислав Супряга в скором времени может дебютировать в составе сборной Украины по футболу.

По информации известного журналиста Игоря Цыганыка, вызов молодого нападающего в главную команду страны может состоятся уже на ближайшие матчи команды Андрея Шевченко.

«Насколько мне известно, тренерский штаб сборной очень внимательно следил за выступлениями Супряги в последний год.

Самое главное, у Шевченко был очень хороший контакт с одним из помощников Михайленко в «Днепре-1», который приехал из Италии. Он дал очень хорошую характеристику Супряге. Вполне вероятно, что его вызовут в сборную в сентябре», – сказал Цыганык.

Напомним, в прошлом сезоне Владислав Супряга забил 14 голов в УПЛ, причем большинство голов было забито в текущем году.