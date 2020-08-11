В Кропивницкий могут вернуться матчи УПЛ?

Лидер Первой лиги чемпионата Украины по футболу “Ингулец” так и не определился окончательно с местом проведения своих матчей, в случае повышения в классе.

Несмотря на заявления клубного руководства о планах играть домашние поединки в Днепре на стадионе “Метеор”, из-за требований выступать на стадионе, который относится к области откуда команда, “Ингулец” вынужден искать другие варианты.

Сообщается, что в приоритете для клуба был стадион в Александрии “Ника”, но договорится с соседями “Ингульцу” не удалось. Сейчас ведутся переговоры по проведению матчей на стадионе кропивницкой “Зирки”, которая пока играет на любительском уровне.