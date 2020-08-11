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Футбол

Заря арендовала полузащитника Бейтара

Андрей ОгородникНет комментариев
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Максим Гречкин

Бронзовый призер крайнего чемпионата Украины по футболу луганская “Заря” продолжает работу над усилением состава.

Как сообщает официальный сайт клуба, новичком команды Виктора Скрипника стал уроженец Киева Максим Гречкин, который, правда, имеет израильский паспорт. 24-летний футболист перешел в “Зарю” на правах аренды, срок которой рассчитан на один сезон. Луганский клуб оставляет за собой право приобретения игрока по истечению арендного соглашения.

Отметим, в прошлом сезоне Максим Гречкин в составе “Бейтара” провел 25 матчей и отличился пятью результативными передачами. Ранее игрок вызывался в молодежную сборную Израиля.

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Тэги: БейтарглавноеМаксим Гречкин
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