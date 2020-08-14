Стали известны условия возможного контракта Адриена Силвы в Динамо

В случае перехода полузащитника сборной Португалии Адриена Силвы в киевское “Динамо”, клубу придется существенно потратиться на 31-летнего полузащитника.

По информации Record, на днях руководство вице-чемпионов Украины сделало запрос игроку, готов ли он пополнить состав киевского “Динамо”. Сообщается, что по условиям контракта португалец может получать в Украине 2,5 миллиона евро в год, ещё один миллион он может получить в качестве подъемных.

Пока неизвестно, как обстоят дела в “Динамо” с переговорами с “Лестером”, правда, по последним данным, английский клуб не против избавиться от игрока, который два последних сезона отыграл в составе “Монако” на правах аренды.