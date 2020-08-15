Лига чемпионов. “Бавария” уничтожила “Барселону” и вышла в полуфинал

В Лиге чемпионов определился третий полуфиналист. Сообщает сайт EURO.com.ua

Мюнхенская “Бавария” камня на камне не оставила от “Барселоны” и жестко опозорила каталонцев. В первой половине игры “ротен” отгрузили “сине-гранатовым” 4 гола, а после перерыва забили еще четыре раза. Два забитых гола “блаугранас”, мало что изменили для Месси и компании

В итоге блестящая разгромная победа команды Флика, которая в полуфинале сыграет с победителем пары “Ман Сити” – Лион”.

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Лига чемпионов

14 финала

“Барселона” – “Бавария” – 2:8

Голы: Суарес, 57 – Алаба 7, (автогол) – Мюллер 4, 31, Перишич, 21, Гнабрі, 27, Кімміх , 63, Левандовски , 82, Коутиньо 85 , 89

“Барселона” Марк-Андре тер Штеген, Жорди Альба, Клеман Лангле, Жерар Пике, Нелсон Семеду, Серхио Бускетс (Ансуї Фати, 70), Роберто (Антуан Гризманн, 46), Артуро Видаль, Фрэнки де Йонг, Луис Суарес, Лионель Месси

“Бавария”: Мануэль Нойер, Жером Боатенг (Никлас Зюле, 76), Йосу Кимми, Давид Алаба, Леон Горецкий, Тьяго Алькантара, Иван Перишич (Кингсли Коман, 67), Серж Гнабрі (Филиппа Коутиньо, 75), Альфонсо Дэвис, Томас Мюллер, Роберт Левандовски.

Предупреждения: Луис Суарес (54), Жорди Альба (60) – Жером Боатенг (42), Альфонсо Дэвис (52)