Поступаленко перейдет в Металл

Харьковский “Металл” продолжает заниматься комплектацией состава.

По информации Meta Ratings, в ближайшее время контракт с клубом подпишет воспитанник харьковского “Металлиста” Антон Поступаленко. В последнее время он играл в чемпионате аматоров, где защищал цвета “ЛНЗ-Лебедин”.

Напомним, новый сезон “Металл” начнет во Второй лиге чемпионата Украины. Клуб уже успел подписать таких известных исполнителей, как: Денчук, Жданов, Фомин, Ралюченко, Романов и ряд других воспитанников харьковского футбола.