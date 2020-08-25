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Футбол

Поступаленко перейдет в Металл

Андрей ОгородникНет комментариев
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Антон Поступаленко

Харьковский “Металл” продолжает заниматься комплектацией состава.

По информации Meta Ratings, в ближайшее время контракт с клубом подпишет воспитанник харьковского “Металлиста” Антон Поступаленко. В последнее время он играл в чемпионате аматоров, где защищал цвета “ЛНЗ-Лебедин”.

Напомним, новый сезон “Металл” начнет во Второй лиге чемпионата Украины. Клуб уже успел подписать таких известных исполнителей, как: Денчук, Жданов, Фомин, Ралюченко, Романов и ряд других воспитанников харьковского футбола.

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Тэги: Антон ПоступаленкоЛНЗ-ЛебединМеталл
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