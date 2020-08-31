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Футбол

Ещё один игрок Динамо под прицелом Болоньи

Андрей ОгородникНет комментариев
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Жерсон Родригес

Итальянская “Болонья” проявляет повышенный интерес к игрокам киевского “Динамо”.

Помимо Владислава Супряги, об интересе к которому говорилось на протяжении августа, итальянский клуб не против заполучить в свой состав и вингера “Динамо” Жерсона Родригеша. По информации Футбол 24, игрок впечатлил скаутов “Болоньи” во время матча на Суперкубок Украины.

Отметим, на старте сезона Жерсон Родригеш действительно один из лучших игроков киевлян. Болельщики клуба назвали игрока лучшим в составе “Динамо” по итогам августа.

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Тэги: БолоньяДинамоЖерсон Родригес
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