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Футбол

Тайсон в январе перейдет в Интернасьональ

Андрей ОгородникНет комментариев
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Тайсон

Лидер донецкого “Шахтера” Тайсон не теряет надежд покинуть свой нынешний клуб.

По информации журналиста Марсело Сальцано, бразильский вингер уже согласовал личный контракт с “Интернасьоналем”. Переход состоится в январе следующего года, правда, пока не известны условия сделки. Отметим, что контракт Тайсона заканчивается в июне следующего года.

Напомним, Тайсон перешел в “Шахтер” зимой 2013 года стал в итоге лидер команды и одним из самых востребованных футболистов клуба. Тем не менее, игрок уже не первое трансферное окно заявляет о своем желании уйти из команды.

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Тэги: ИнтерансьональТайсонШахтер
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