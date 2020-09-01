Тайсон в январе перейдет в Интернасьональ

Лидер донецкого “Шахтера” Тайсон не теряет надежд покинуть свой нынешний клуб.

По информации журналиста Марсело Сальцано, бразильский вингер уже согласовал личный контракт с “Интернасьоналем”. Переход состоится в январе следующего года, правда, пока не известны условия сделки. Отметим, что контракт Тайсона заканчивается в июне следующего года.

Напомним, Тайсон перешел в “Шахтер” зимой 2013 года стал в итоге лидер команды и одним из самых востребованных футболистов клуба. Тем не менее, игрок уже не первое трансферное окно заявляет о своем желании уйти из команды.