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Футбол

Матвиенко может перебраться в Лидс

Андрей ОгородникНет комментариев
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Николай Матвиенко

Защитник донецкого “Шахтера” Николай Матвиенко получил ещё один вариант для продолжения своей карьеры.

По информации TodoFichajes, украинский защитник дал предварительное согласие на переход в английский “Лидс”, который вернулся в элиту английского футбола впервые за шестнадцать лет.

Напомним, ранее сообщалось, что Николай Матвиенко был близок к переходу сначала в “Арсенал”, а потом в “Наполи”, но трансфер ни в один из клубов так и не состоялся.

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Контракт Матвиенко с “Шахтером” заканчивается через год.

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Тэги: главноеЛидсНиколай Матвиенко
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