Официально: Антон Шиндер – игрок Миная

Информация о возможном переходе Антона Шиндера в закарпаский “Минай” подтвердилася.

Как сообщает официальный сайт “лисов”, 33-летний экс-форвард сборной Украины подписал контракт сроком на один год. Перешел Шиндер в “Минай” бесплатно, так как последний год провел за любительский “Швабах” из Германии.

Напомним, в своей карьере Антон Шиндер успел поиграть за такие известные клубы, как: «Таврию», «Черноморец», «Ворсклу» и «Олимпик». “Минай” в прошлом сезоне стал чемпионом Первой лиги.