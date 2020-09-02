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Футбол

Официально: Антон Шиндер – игрок Миная

Андрей ОгородникНет комментариев
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Антон Шиндер

Информация о возможном переходе Антона Шиндера в закарпаский “Минай” подтвердилася.

Как сообщает официальный сайт “лисов”, 33-летний экс-форвард сборной Украины подписал контракт сроком на один год. Перешел Шиндер в “Минай” бесплатно, так как последний год провел за любительский “Швабах” из Германии.

Напомним, в своей карьере Антон Шиндер успел поиграть за такие известные клубы, как: «Таврию»,  «Черноморец», «Ворсклу» и «Олимпик». “Минай” в прошлом сезоне стал чемпионом Первой лиги.

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Тэги: Антон ШиндерМинайШвабах
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