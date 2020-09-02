Воспитанник Шахтера продолжит карьеру в Финляндии

Бывший игрок донецкого “Шахтера” Дмитрий Билоног определился с новой командой.

Покинув минское “Динамо”, за которое 25-летний вингер играл на протяжении последних полтора года, игрок откликнулся на приглашение финского клуба “Мариехамн”, с которым был подписан контракт до конца сезона.

Отметим, четырьмя годами ранее новый клуб украинца становился чемпионом Финляндии, правда, в нынешнем сезоне дела у команды идут не лучшим образом. “Мариехамн” идет на восьмом месте среди двенадцати команд Высшей лиги местного футбола.