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Футбол

Воспитанник Шахтера продолжит карьеру в Финляндии

Андрей ОгородникНет комментариев
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Дмитрий Билоног

Бывший игрок донецкого “Шахтера” Дмитрий Билоног определился с новой командой.

Покинув минское “Динамо”, за которое 25-летний вингер играл на протяжении последних полтора года, игрок откликнулся на приглашение финского клуба “Мариехамн”, с которым был подписан контракт до конца сезона.

Отметим, четырьмя годами ранее новый клуб украинца становился чемпионом Финляндии, правда, в нынешнем сезоне дела у команды идут не лучшим образом. “Мариехамн” идет на восьмом месте среди двенадцати команд Высшей лиги местного футбола.

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Тэги: Динамо МинскДмитрий БилоногМариехамн
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