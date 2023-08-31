Аль-Иттихад готовит мега-предложение по звезде Ливерпуля

Клуб из Саудовский Аравии «Аль-Иттихад» готовит трансферное предложение «Ливерпулю» по вингеру Мохамеду Салаху. За игрок «Красные» готовы могут получить 118 миллионов фунтов стерлингов, сообщает Daily Mail.

Прошлым рекордсменом по сумме трансфера был Неймар, которого «Аль-Хиляль» купил за 77 миллионов фунтов стерлингов.

Напомним, Мохамед является капитаном национальной сборной Египта, в составе которой провел 88 матчей, забив 49 голов.