Довбик стал одним из лучших игроков 12-го тура Ла Лиги

Украинский форвард испанского клуба «Жирона» Артем Довбик вошел в символическую сборную лучших игроков 12-го тура Ла Лиги по версиям статистических порталов WhoScored и SofaScore.В игре против «Осасуны» (4:2) 26-летний голеадор забил и отдал две результативные передачи. 2-й ассист Артема стал победным, а гол с его передачи забил другой украинец – Виктор Цыганков. WhoScored оценил игру Артема Довбика в 8.6 баллов из 10 возможных. Их коллеги из SofaScore считают, что украинец заслужил более высокую оценку – 9.0. Виктор Цыганков получил от обоих изданий одинаковую оценку – 7.3.