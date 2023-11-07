Шахтер сенсационно обыграл Барселону

Во вторник, 7 ноября, прошел матч 4-го тура групповой стадии Лиги чемпионов между каталонской «Барселоной» и донецким «Шахтером». Домашняя игра для украинского клуба прошла на «Фолькспаркштадионе» в Гамбурге.

Единственный гол в матче забил Сикан, который отметился на 40-й минуте встречи. «Шахтер» – «Барселона» – 1:0Гол: Сикан (40).«Шахтер»: Ризнык, Гочолеишвили, Бондарь, Ракицкий, Матвиенко, Степаненко (Назарина, 72), Судаков, Невертон (Швед, 90+8), Крыськив, Зубков, Сикан (Келси, 62).«Барселона»: тер Штеген, Канселу, Араухо, Кристенсен, Алонсо (Бальде, 59), Гюндоган, Ромеу (Педри, 59), Рафинья (Ямал, 59), Гави (Фермин, 81), Ферран Торрес (Жоау Феликс, 59), Левандовски.Предупреждение: Невертон (90+8) — Араухо (45+2)