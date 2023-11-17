С клуба Миколенко сняли 10 очков в таблице АПЛ

С «Эвертона», в котором выступает украинский защитник Виталий Миколенко, сняли 10 очков в турнирной таблице АПЛ. Такое решение приняли за нарушение финансовых правил лиги.

«Независимая комиссия наложила на «Эвертон» наказание в виде снятия 10 очков за нарушение правил о прибыльности и устойчивом развитии (PSRs). Оно вступает в силу незамедлительно», — сообщили в клубе.

Во время разбирательства ливерпульская команда признала, что нарушила PSRs на период, заканчивающийся сезоном-2021/22, но степень нарушения оставалась спорной.

За этот период в клубе были убытки в размере 124,5 миллионов фунтов. Это превысило порог в 105 миллионов фунтов стерлингов, разрешенный в соответствии с PSRs.

Клуб планирует обжаловать решение Независимой комиссии.