Украина не смогла победить Италию

В заключительно матче группового раунда квалификации на Евро-2024 сборная Украины сыграла вничью против команды Италии. Команды не смогли открыть счет на табло.

Поле этой ничьи Украина занимает третье место в своей группе, однако это еще не конец. Украина одна из трех команд, которые могут претендовать на место в стыковых матчах.

Украина – Италия – 0:0

Украина: Трубин, Миколенко, Забарный, Сваток (Малиновский, 91), Конопля (Тымчик, 86), Степаненко (Пихаленок, 80), Мудрик, Зинченко (Сикан, 86), Судаков, Цыганков (Зубков, 80), Довбик

Италия: Доннарумма, Димарко, Буонджорно, Ачерби, Ди Лоренцо, Барелла, Жоржиньо (Кристанте, 71), Фраттези, Кьеза (Кин, 81), Распадори (Скамакка, 46), Дзаньоло (Политано, 71; Дармиан, 92)